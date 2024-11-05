Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев станет самым возрастным участником Итогового турнира — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. На момент соревнований ему будет 28 лет и 9 месяцев.

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Возраст остальных участников Итогового турнира — 2024:

Янник Синнер (23 года);

Александр Зверев (27 лет);

Карлос Алькарас (21 год);

Тейлор Фриц (27 лет);

Каспер Рууд (25 лет);

Алекс де Минор (25 лет);

Андрей Рублёв (27 лет).

Отметим, что последний раз самым возрастным участником Итогового турнира, не достигшим на тот момент 29 лет, был ещё один россиянин Николай Давыденко. Это случилось в 2009 году. Тогда Давыденко стал победителем этих соревнований.