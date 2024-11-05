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Даниил Медведев станет самым возрастным участником Итогового турнира — 2024

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев станет самым возрастным участником Итогового турнира — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. На момент соревнований ему будет 28 лет и 9 месяцев.

Медведев станет самым возрастным участником Итогового турнира — 2024
© Чемпионат.com

Возраст остальных участников Итогового турнира — 2024:

  • Янник Синнер (23 года);
  • Александр Зверев (27 лет);
  • Карлос Алькарас (21 год);
  • Тейлор Фриц (27 лет);
  • Каспер Рууд (25 лет);
  • Алекс де Минор (25 лет);
  • Андрей Рублёв (27 лет).

Отметим, что последний раз самым возрастным участником Итогового турнира, не достигшим на тот момент 29 лет, был ещё один россиянин Николай Давыденко. Это случилось в 2009 году. Тогда Давыденко стал победителем этих соревнований.

Теннис
Николай Давыденко
Даниил Медведев