Алина Корнеева рассказала, кого считает теннисным богом

Российская теннисистка 184-я ракетка мира Алина Корнеева рассказала, что считает кумиром в теннисе 22-кратного победителя ТБШ Рафаэля Надаля. Спортсменка вспомнила их встречу в Барселоне.

© Чемпионат.com

«Мой теннисный бог — Рафа. В декабре [2023 года] я тренировалась на тех же кортах, что и он, и подумала: «О, боже. Он тренируется рядом со мной. И быть здесь, видеть, как он работает, действительно мотивирует», — приводит слова Корнеевой Sportskeeda.

Ранее российская теннисистка уступила в двух сетах Зейнеп Сёнмез из Турции — 6:7 (5:7), 2:6 в полуфинале хардового турнира категории WTA-250 в мексиканской Мериде.