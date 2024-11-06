Циньвэнь обыграла Паолини и вышла в плей-офф Итогового турнира WTA

Китайская теннисистка седьмая ракетка мира Чжэнь Циньвэнь обыграла итальянскую спортсменку четвёртую ракетку мира Жасмин Паолини в рамках Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Счёт — 6:1, 6:1.

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Эта победа стала для Циньвэнь второй в Фиолетовой группе турнира и позволила спортсменке забрать вторую путёвку в полуфинал. Ранее в эту стадию вышла Арина Соболенко.

Встреча между Циньвэнь и Паолини продолжалась 1 час 7 минут. За это время Циньвэнь реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных и выполнила 10 подач навылет.

Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде также состоится матч между Ариной Соболенко (Беларусь) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).