Касаткина сыграет на Итоговом турнире WTA после снятия Пегулы

Американская теннисистка Джессика Пегула из-за травмы снялась с Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на пресс-службу турнира.

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Шестую ракетку мира заменит россиянка Дарья Касаткина, которая занимает девятую позицию в рейтинге WTA. По расписанию Пегула 7 ноября должна была сыграть против второй ракетки мира Иги Швентек. Вместо американки матч против польской спортсменки проведет Касаткина.

Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

В прошлом году Швентек и Пегула встретились в финале Итого турнира. Победу одержала спортсменка из Польши.

Касаткина — лучшая из россиянок в рейтинге WTA. Ранее другая россиянка поднялась на рекордную для себя позицию в этом списке.