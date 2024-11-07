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Состоялась жеребьёвка Итогового турнира ATP. Медведев и Рублёв попали в разные группы

Прошла жеребьёвка группового этапа Итогового турнира ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP
© Чемпионат.com

Группа Илие Настасе:

  • Янник Синнер (Италия, 1);
  • Даниил Медведев (Россия, 4);
  • Тейлор Фриц (США, 5);
  • Алекс де Минор (Австралия, 8).

Группа Джона Ньюкомба:

  • Александр Зверев (Германия, 2);
  • Карлос Алькарас (Испания, 3);
  • Каспер Рууд (Норвегия, 7);
  • Андрей Рублёв (Россия, 9).

Запасные:

  • Григор Димитров (10, Болгария);
  • Стефанос Циципас (11, Греция).

Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца первую ракетку мира Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.

Теннис
Янник Синнер
Джон Ньюкомб
Новак Джокович