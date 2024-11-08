Кудерметова и Чань вышли в полуфинал Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин пробились в полуфинал Итогового турнира WTA, который проходит в саудовском Эр-Рияде.

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В третьем матче группового этапа они обыграли на решающем тай-брейке олимпийских чемпионок итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини со счетом 3:6, 7:6, 11:9. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Отметим, что они отыграли два матчбола во второй партии. Также из группы В вышли Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Итоговый турнир WTA проходит с 2 по 9 ноября в Саудовской Аравии. В одиночном разряде нет представительниц России.