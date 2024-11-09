Гауфф стала самой молодой чемпионкой Итогового турнира WTA со времен Шараповой

Несмотря на то, что китаянка Чжэн Циньвэнь (7-я ракетка мира) уступала американке Коко Гауфф (3) по месту в мировом рейтинге, многие считали ее фаворитом. Китаянка в этом сезоне выиграла Олимпиаду и еще два титула, в том числе совсем недавно в Токио, играла в финале Australian Open.У Гауфф в этом году набор трофеев поскромнее.

Однако в решающем поединке Итогового турнира WTA-2024 американка в упорной борьбе одолела Чжэн Циньвэнь – 3:6, 6:4, 7:6.

На счету 20-летняя спортсменки стало девять титулов WTA. Кори Гауфф стала самой молодой победительницей Итогового турнира с 2004 года. Тогда, напомним, в финале элитного соревнования 17-летняя россиянка Мария Шарапова обыграла титулованную Серену Уильямс.

На снимке: к сожалению, 37-летняя Мария Шарапова уже отдыхает.