Синнер победил де Минора в матче Итогового турнира ATP

Первая ракетка мира Янник Синнер одержал победу над австралийцем Алексом де Минором в своем первом матче группового этапа на Итоговом турнире ATP, который проходит в итальянском Турине.

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Встреча, продолжавшаяся 1 час 25 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу итальянца.

В следующем матче Синнер сыграет против американца Тейлора Фрица, де Минор встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Обе игры пройдут во вторник.

Итоговый турнир ATP. Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Хард. Призовой фонд — 15,25 миллиона долларов

Группа Илие Настасе

Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия) — 6:3, 6:4