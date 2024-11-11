Синнер победил де Минора в матче Итогового турнира ATP
Первая ракетка мира Янник Синнер одержал победу над австралийцем Алексом де Минором в своем первом матче группового этапа на Итоговом турнире ATP, который проходит в итальянском Турине.
Встреча, продолжавшаяся 1 час 25 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу итальянца.
В следующем матче Синнер сыграет против американца Тейлора Фрица, де Минор встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Обе игры пройдут во вторник.
Итоговый турнир ATP. Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Хард. Призовой фонд — 15,25 миллиона долларов
Группа Илие Настасе
Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия) — 6:3, 6:4