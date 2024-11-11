Американский теннисист высказался о поведении Медведева на Итоговом турнире

Американский теннисист Тейлор Фриц назвал россиянина Даниила Медведева смешным из-за его поведения во время их матча на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).

Слова Фрица, сказанные на пресс-конференции, доступны на YouTube-канале Tennis TV.

«Мне было весело. Если честно, думаю, он очень смешной. Даже когда он не играет против меня, он всегда меня веселит. Я больше смеялся в перерывах, когда он подбрасывал ракетку. Он перевернул ракетку, хотя счет 40:0 на моей подаче. В итоге он все равно смог принять подачу», — заявил американец.

10 ноября Медведев в двух сетах проиграл Фрицу в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине — 4:6, 3:6. По ходу встречи россиянин разбил ракетку, подбрасывал ее и в какой-то момент на приеме держал ее рукояткой вперед.

Итоговый турнир ATP проходит с 10 по 17 ноября. Призовой фонд составляет более 15 миллионов долларов. Медведев становился чемпионом Итогового турнира в 2020 году. Тогда в финале он в трех сетах обыграл австрийца Доминика Тима.