Евгений Кафельников: у Медведева есть мотивационные проблемы

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил результат Даниила Медведева в стартовом матче Итогового турнира — 2024. Россиянин проиграл американцу Тейлору Фрицу со счётом 4:6, 3:6.

© Чемпионат.com

— Может быть, Медведеву стоить взять паузу и перезагрузиться?

— У каждого это происходит индивидуально. Наверное, это один из вариантов. Вероятно, есть мотивационные проблемы. Всё зависит от самого Даниила.

— Не настораживает, что лучший теннисист России оказался в такой психологической яме?

— Настораживает это самого Даниила. Он сам видит, что проблема серьёзная, пытается из неё выйти. Это нормальная ситуация, с которой нужно бороться, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.