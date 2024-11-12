Рублев проиграл Звереву в первом матче Итогового турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл немцу Александру Звереву в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира. Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут.

В следующем матче группы Джона Ньюкомба Рублев сыграет против испанца Карлоса Алькараса, Зверев встретится с Каспером Руудом из Норвегии. Обе игры состоятся в среду, 13 ноября.

Итоговый турнир ATP. Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Хард. Призовой фонд — 15,25 миллиона долларов

Группа Джона Ньюкомба

Александр Зверев (Германия) — Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 6:4