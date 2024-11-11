Соболенко опубликовала пост, в котором подвела итоги сезона

Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко подвела итоги прошедшего сезона. Теннисистка обратилась к команде, отблагодарив её за проделанную работу.

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«Вспоминая невероятный сезон-2024, я безмерно благодарна замечательной команде, которая была со мной на каждом шагу. От борьбы с трудностями до празднования побед и всего того, что между ними. Не терпится узнать, что готовит следующий сезон», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.

В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии и US Open) и в октябре вновь возглавила рейтинг WTA.