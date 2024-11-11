Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко получила кубок за звание первой ракетки мира по итогам сезона-2024.

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В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме белоруска взяла четыре титула WTA и ещё три раза принимала участие в финальных матчах. На Итоговом турнире WTA — 2024 она дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке американке Кори Гауфф.

26-летняя Соболенко впервые в своей карьере закончила год, будучи лидером мирового рейтинга. Ранее её лучшей итоговой позицией по итогам сезона была вторая строчка в 2021 и 2023 годах.