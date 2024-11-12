Журналист назвал Медведева «избалованным ребенком»

Журналист французского издания We Love Tennis Жан Мюллер в своей статье жёстко раскритиковал поведение российского теннисиста Даниила Медведева в матче Итогового турнира ATP с американцем Тейлором Фрицем (4:6, 3:6). По ходу матча россиянин дважды ломал ракетки и получил штрафное очко. Также он несколько раз подкидывал её и ронял.

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«Понятно, что Даниил Медведев устал от слишком долгого сезона 2024 года и что он был расстроен после того, как совершил три двойные ошибки подряд, отдав Фрицу брейк, но это не оправдывает поведение избалованного ребёнка. Тем более что на Итоговом чемпионате болельщики заплатили за свои места очень дорого, этот турнир — витрина мирового тенниса. В какой-то момент я даже задался вопросом, действительно ли он собирается закончить матч. Можно, кстати, отдать должное итальянской публике, которая не свистела на него возмущённо, хотя это был скандал», — написал Жан Мюллер.

Сегодня, 12 ноября, Даниил Медведев сыграет второй матч на Итоговом чемпионате ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Его соперник — девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор.