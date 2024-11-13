«Я никогда этого не забуду». Бадоса вспомнила слова, сказанные ей Циципасом

Испанская теннисистка 12-я ракетка мира Паула Бадоса вспомнила, как размышляла о завершении карьеры во время того, как она получила травму спины. В этот момент её поддержал возлюбленный греческий теннисист Стефанос Циципас.

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«Я никогда этого не забуду. У меня неважно шли дела, была не там, где хотела. Говорю ему: «Закончу со спортом в этом году, не думаю, что вернусь. Он посмотрел на меня с таким выражением лица, будто я сумасшедшая и сказал: «Скоро ты попадёшь в десятку лучших». А я посмотрела на него и сказала: «Ты меня очень любишь [смеётся]», — приводит слова Бадосы We love tennis со ссылкой на Movistar+.

Напомним, Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024. Однако теннисистка планирует выступить в финале Кубка Билли Джин Кинг.