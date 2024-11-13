Чемпион «Больших шлемов» двумя словами оценил игру Рублева против Зверева

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира и двукратный финалист турниров «Большого шлема» в парном разряде, а также двукратный победитель мейджоров в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об игре Андрея Рублева в первом матче группового этапа Итогового турнира года АТР, в котором он уступил Александру Звереву из Германии (4:6, 4:6).

«Андрей играл достаточно неплохо. Считаю, что просто Зверев сейчас в очень хорошей форме. Очень мощно подает, подача приносит ему тот результат, который он показывает в последнее время. На мой взгляд, против игроков, которые так подают, нужно обязательно держать свою подачу, потому что дальше брейкануть очень сложно», — отметил Ольховский.

Во втором туре соревнований в Турине Рублев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а в третьем туре ему предстоит поединок с норвежцем Каспером Руудом.