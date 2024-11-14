Американского теннисиста оштрафовали на $120 тыс. за оскорбление судьи

Американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо оштрафовали за нецензурные оскорбления в адрес арбитра на турнире серии Masters в Шанхае (Китай). Об этом сообщает Eurosport.

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Инцидент произошел после проигранного россиянину Роману Сафиуллину матча. Тиафо оказался недоволен тем, что во время игры получил наказание за затяжку времени. После окончания встречи он пожал руку сопернику и выругался на судью. Позднее теннисист принес извинения за свое поведение.

Спортсмена из США обязали выплатить штраф в размере 120 тысяч долларов. К 60 тысячам за словесные оскорбления были добавлены дополнительные 60 тысяч за поведение при отягчающих обстоятельствах.

26-летний Тиафо является 18-й ракеткой мира. Он побеждал на трех турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде