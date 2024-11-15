Медведев: я страдал большую часть сезона

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своих результатах в текущем сезоне, заявив, что поставил себе оценку 6,5 из 10, передает «Чемпионат».

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«Скорее всего, закончу сезон четвёртым — это отлично. В этом году я не наиграл на первую строчку. Страдал большую часть сезона — мячи и так далее», — сказал Медведев.

Медведев не смог выйти из группы на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В третьем матче группового этапа представитель России сражался с итальянским спортсменом Янником Синнером, который занимает первое место в рейтинге ATP. Встреча, которая продолжалась 1 час 13 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:4 в пользу Синнера.

В матче первого тура Медведев уступил Тейлору Фрицу из США со счетом 6:4, 6:3. Во втором поединке российский теннисист одолел представителя Австралии Алекса Де Минора. Встреча, которая продолжалась менее полутора часов, завершилась со счетом 6:2, 6:4.