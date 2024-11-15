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Даниил Медведев отказался озвучивать свои цели на следующий теннисный сезон

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев не стал оглашать цели на следующий сезон.

Медведев отказался озвучивать свои цели на следующий теннисный сезон
© Чемпионат.com

— А ты можешь озвучить цели на следующий сезон, либо это персональная история?

— Не-не-не, это персональная история, совершенно, как я и говорю, разные цели. В этом году, наверное, какие-то получились, но их было очень мало, меньше, чем обычно. Я уже в каком-то смысле настроился на то, что будет в следующем году, а то, что в этом, окей, я выиграл у де Минора, вообще классно играл, сегодня (в матче с Янником Синнером. – Прим. «Чемпионата»), ну, тяжело было, сильно, наверное, не смог. Вот там через две недели или когда я начну предсезон, будут новые цели, точнее, старые цели, которые постараюсь заново выполнить, — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!» в YouTube.

Ранее Медведев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, уступив итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Теннис
Янник Синнер
Даниил Медведев