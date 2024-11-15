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«Мелкие детали решили». Даниил Медведев назвал переломный момент сезона

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев предположил, что могло повлиять на ухудшение результатов во второй половине прошедшего сезона.

Медведев назвал переломный момент сезона
© Чемпионат.com

— Ты не думал, что сезон у тебя разделился на до Олимпиады и после? До Игр ты обыграл Янника на Уимблдоне, и кажется, что ты разогнался бы к US Open, если бы не Игры.

— Тяжело сказать. На что точно повлияла Олимпиада, так это на то, что у меня не было времени что-то попробовать на харде. Потому что после Олимпиады — сразу Канада, Цинциннати. Обычно у тебя есть время вспомнить игру на другом покрытии. Мне тяжело даётся смена покрытий, всякие маленькие детали. В Монреале во встрече с Фокиной мне этого не хватило. Мелкие детали решили. Возможно, сыграл бы лучше Канаду, если бы не Олимпиада, как и US Open. Хотя US Open я, считаю, отыграл круто. Но с Янником, к сожалению, случился худший мой матч, хотя Синнер тоже сыграл не очень. Но не жалею, что сыграл Олимпиаду. В следующем году её нет, попробую разогнаться так, чтобы на US Open быть в порядке, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Теннис
Андрей Панков
Даниил Медведев