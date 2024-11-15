Зверев обыграл Алькараса и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Карлоса Алькараса в третьем матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине. Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Зверев одержал третью победу подряд и финишировал на первом месте в группе Джона Ньюкомба. За выход в финал немец поспорит с американцем Тэйлором Фритцем. Третья ракетка мира Алькарас будет ожидать результат встречи Каспер Рууд (Норвегия) — Андрей Рублев (Россия), которая определит, кто из трех теннисистов выйдет из группы в плей‑офф. Итоговый турнир ATP. Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Хард. Призовой фонд — 15,25 миллионов долларов Группа Джона Ньюкомба Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания) — 7:6 (7:5), 6:4