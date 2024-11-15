Определилась первая полуфинальная пара на Итоговом чемпионате ATP — 2024

Сегодня, 15 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл третьего номера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:5), 6:4) и гарантировал первое место в группе Джона Ньюкомба. Он вышел в полуфинал соревнований в Турине.

Соперником Зверева в полуфинальном матче Итогового чемпионата ATP станет американский теннисист пятая ракетка мира Тейлор Фриц, занявший в группе Илие Настасе второе место.

Зверев и Фриц провели между собой 11 матчей на соревнованиях различного уровня. Счёт личных встреч — 6-5 в пользу американца.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.