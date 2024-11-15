Ига Швентек обыграла Паулу Бадосу и вывела Польшу в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла испанку Паулу Бадосу (12-й номер рейтинга WTA) в матче 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг. Матч завершился со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу Швёнтек.

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Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. За это время Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Бадосы три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Ранее в матче Испания — Польша прошла встреча между Сарой Соррибес-Тормо и Магдой Линетт. Победу одержала польская теннисистка.

Таким образом, сборная Польши вышла в четвертьфинал Кубка Билли Джин Кинг — 2024. За выход в 1/2 финала польки поборются со сборной Чехии.