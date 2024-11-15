Познер станет комментатором финала Итогового турнира по теннису

Журналист и телеведущий Владимир Познер выступит в роли комментатора финала теннисного Итогового турнира, который пройдет в итальянском Турине 17 ноября. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

«Я большой любитель тенниса. Поэтому вы можете себе представить, как я обрадовался BetBoom пригласил меня прокомментировать финал Итогового турнира ATP, который сейчас проходит в Италии, в городе Турин», — сказал на видео Познер.

Он отметил, что трансляция будет вестись «по всем доступным платформам» и пригласил всех желающих «получить удовольствие».

В BB Tennis указали, что Познер будет вести матч вместе со спортивным журналистом Ильей Рывлиным прямо из Турина.