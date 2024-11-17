Синнер объяснил, за счет чего ему удалось выйти в финал Итогового турнира

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе в финал Итогового турнира ATP — 2024 после уверенной победы над седьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом со счётом 6:1, 6:2.

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«Чувствовал, что хорошо возвращаюсь в первых геймах каждого сета, а затем, когда были перерывы, я старался быть очень сосредоточенным и думал о своей подаче. Я пытался быть интенсивным в каждом ударе. Я очень доволен своей игрой и тем, что снова оказался в финале», — приводит слова Синнера Nitto ATP Finals.

В финале Синнер сразится с пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, который в 1/2 финала обошёл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).