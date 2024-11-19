Роджер Федерер опубликовал большое обращение к Рафаэлю Надалю

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер опубликовал большое обращение к 22-кратному чемпиону мэйджоров испанцу Рафаэлю Надалю, который на этой неделе завершит профессиональную карьеру.

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