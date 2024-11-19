Надаль впервые за 20 лет проиграл одиночный матч на Кубке Дэвиса – возможно, он был последним в его карьере
Рафаэль Надаль проиграл Ботику ван де Зандшульпу в четвертьфинале Кубка Дэвиса со счетом 4:6, 4:6.
Испанец провел 31 одиночный матч на турнире в карьере – из них он выиграл 29. До этой встречи он проиграл на Кубке Дэвиса только Иржи Новаку в 2004-м.
Надаль – пятикратный чемпион Кубка Дэвиса. Он выигрывал турнир в составе команды Испании в 2004-м, 2008-м, 2009-м, 2011-м и 2019-м.
Надаль завершит карьеру после выступления в Кубке Дэвиса-2024.
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Надаль впервые за 20 лет проиграл одиночный матч на Кубке Дэвиса – возможно, он был последним в его карьере
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