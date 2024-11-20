Надаль высказался о завершении карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру. Его слова приводятся на сайте Кубка Дэвиса.

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Свой последний матч Надаль сыграл на Кубке Дэвиса против представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхюлпа. Испанец уступил со счетом 4:6, 4:6.

Надаль подчеркнул, что цифры и титулы не имеют значения.

«Я бы хотел, чтобы меня запомнили как хорошего человека из маленькой деревни на Майорке, который шел к своей мечте, работая изо всех сил, чтобы стать тем, кем являюсь сегодня. Мне повезло пережить весь этот незабываемый опыт» — заявил он.

38-летний спортсмен поделился, что не устал играть в теннис.

«Мое тело больше не хочет играть в теннис», — отметил он, добавив, что превзошел все свои мечты.

Надаль за свою карьеру одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, занимая второе место в истории по этому показателю. Он выигрывал Открытый чемпионат Франции рекордные 14 раз. Также испанец дважды становился олимпийским чемпионом — в одиночном разряде на Играх-2008 и в парном разряде на ОИ-2016.