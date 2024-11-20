Рафаэль Надаль завершил спортивную карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру. Последний матч спортсмена состоялся на Кубке Дэвиса. Встреча с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхюлпом завершилась со счетом 4:6, 4:6.

38-летний спортсмен отметил, что не устал от игры, но его тело больше не позволяет продолжать карьеру. Он выразил благодарность за уникальный опыт, который получил, и сказал, что превзошел все свои мечты.

«Я бы хотел, чтобы меня запомнили как хорошего человека из маленькой деревни на Майорке, который шел к своей мечте, работая изо всех сил, чтобы стать тем, кем являюсь сегодня. Мне повезло пережить весь этот незабываемый опыт», – заявил теннисист.

За свою карьеру Надаль выиграл 22 титула Большого шлема, став рекордсменом по числу побед на Открытом чемпионате Франции (14 титулов). Также он дважды становился олимпийским чемпионом: в одиночном разряде в 2008 году и в парном разряде на Олимпиаде-2016.

Ранее в столице Туркменистана завершился международный теннисный турнир Ashgabat Open 2024. В соревнованиях участвовали 70 теннисистов из 12 стран.