Александрова вышла в финал теннисного турнира в Австрии

Россиянка Екатерина Александрова обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу Александровой (4-й номер посева). Мухова выступала на турнире под 1-м номером посева. В финале Александрова сыграет против украинки Даяны Ястремской (5).

Александровой 30 лет, она занимает 30-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году.

Муховой 28 лет, она располагается на 19-й позиции мирового рейтинга. В ее активе один титул WTA. В 2023 году чешская теннисистка дошла до финала Открытого чемпионата Франции.

Турнир в Линце относится к категории WTA 500, общий призовой фонд соревнований составляет $1 млн 064 тыс. Действующий победительницей турнира является Елена Остапенко из Латвии. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (2005), Мария Шарапова (2006) и Анастасия Потапова (2023).