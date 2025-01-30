Муратоглу: сейчас все считают Синнера лучшим игроком в мире, я с этим не согласен
Известный теннисный менеджер, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу заявил, что не считает первую ракетку мира итальянца Янника Синнера лучшим игроком в мире на данный момент.
«Все считают Янника Синнера лучшим игроком в мире на данный момент, но я с этим не согласен. Он не выше всех остальных. Я не думаю, что он выше Карлоса (по уровню). Думаю, что, когда Карлос в своей лучшей форме, сложно определить, кто из них может победить. Все их матчи были очень близкими, очень неоднозначными, к тому же Карлос выиграл у него несколько больших матчей. Так что я бы не сказал, что он (Синнер) лучше. Думаю, именно Янник и Карлос сейчас по уровню выше всех остальных. Разница в том, что они играют по-разному. Карлос делает гораздо больше невынужденных ошибок, чем Синнер. Он играет с гораздо большим риском. Синнер играет в сумасшедшем темпе, не промахиваясь, и это его преимущество. Преимущество Карлоса в том, что у него есть невероятная мощь в ударах и способность менять темп», — сказал Муратоглу в своих социальных сетях.