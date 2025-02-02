Российский теннисист Андрей Рублев высказался о поражении от 102-й ракетки мира американца Александара Ковачевича.

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Об этом пишет Midi Librе.

« М о й у р о в е н ь с е й ч а с д а л е к о т у р о в н я т о п - 1 0 . Ч т о е с т ь , т о е с т ь . О н п р о в е л х о р о ш и й м а т ч , з а с л у ж и л п о б е д у и и г р а л г о р а з д о с в о б о д н е е м е н я » , — з а я в и л Рублев.

Рублев проиграл Ковачевичу в полуфинале турнира в Монпелье (Франция). Встреча завершилась со счетом 7:5 6:4 в пользу американца.

Ранее Рублев рассказал о борьбе с нервными срывами.