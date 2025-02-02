В Италии назвали возможного кандидата на пост тренера Синнера

Бывшая 18-я ракетка мира итальянец Андреас Сеппи является одним из кандидатов на пост тренера трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга Янника Синнера.

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Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

« П р е ж д е в с е г о , я п о л ь щ ё н , ч т о м о е и м я б ы л о у п о м я н у т о . Х о ч у с к а з а т ь , ч т о с о м н о й н и к т о н е с в я з ы в а л с я п о э т о м у п о в о д у . Н о , к о н е ч н о , е с л и б ы б ы л а в о з м о ж н о с т ь т р е н и р о в а т ь т а к о г о ч е м п и о н а , к а к Янник… как можно было бы сказать «нет»?» — приводит слова Сеппи источник.

По ходу Australian Open — 2025 Синнер сообщил, что прекратит сотрудничество с австралийским тренером Дарреном Кэхиллом в конце сезона. С Янником продолжит работать Симоне Ваньоцци.