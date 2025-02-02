Российская теннисистка обыграла украинку в финале турнира WTA

Россиянка Екатерина Александрова обыграла украинку Даяну Ястремскую в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 2 февраля, и продлилась три сета. Россиянка одержала победу со счетом 6:2, 3:6, 7:5. Спортсменки провели на корте 2 часа и 12 минут.

30-я ракетка мира Александрова в третий раз в карьере играла в финале турнира в Линце. Два предыдущих решающих матча россиянка проиграла. Ястремская занимает 72-ю строчку в рейтинге WTA.

Александрова выиграла пятый титул на турнирах WTA в карьере. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила дальше четвертого круга.