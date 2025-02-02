Российский тренер Виктор Янчук раскритиковал поведение украинской теннисистки Даяны Ястремской на церемонии награждения после поражения от россиянки Екатерины Александровой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. Его слова приводит ТАСС.

« Ж а л ь , ч т о в с п о р т в м е ш и в а е т с я п о л и т и к а . Е с л и т ы в ы ш е л н а к о р т и п р о и г р а л , п р и н и м а й п р а в и л а , д е р ж и л и ц о . Э т о н е с п о р т и в н о е п о в е д е н и е , и е с л и т а к и е с и т у а ц и и б у д у т ч а с т о п о в т о р я т ь с я , W T A д о л ж н а б у д е т п р и н и м а т ь к а к и е - т о м е р ы » , — з а я в и л Я н ч у к .

Россиянка Екатерина Александрова в финале обыграла Ястремскую — 6:2, 3:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 13 минут. За это время Александрова выполнила два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из восьми. В активе Ястремской три подачи навылет, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из пяти.

Во время церемонии награждения Ястремская поблагодарила всех, кто поддерживает Украину, и отказалась от фотографии с россиянкой.

Благодаря этой победе, Александрова поднялась на пять позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь будет занимать 25-ю строчку.