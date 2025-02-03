Чемпионская гонка АТР: Рублев вошел в топ-100

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавляет победитель Открытого чемпионата Австралии — 2025 итальянец Янник Синнер. После выхода в полуфинал на турнире в Монпелье (Франция) россиянин Андрей Рублёв вошёл в топ-100 гонки.

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Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 3 февраля:

1. Янник Синнер (Италия) — 2000 очков.

2. Александр Зверев (Германия) — 1335.

3. Новак Джокович (Сербия) — 800.

4. Бен Шелтон (США) — 800.

5. Томми Пол (США) — 500.

6. Гаэль Монфис (Франция) — 475.

7. Алекс де Минор (Австралия) — 455.

8. Лоренцо Сонего (Италия) — 450.

9. Иржи Легечка (Чехия) — 450.

10. Карлос Алькарас (Испания) — 400…

61 (463). Андрей Рублёв (Россия) — 110.

67 (60). Карен Хачанов (Россия) — 100.

154 (134). Даниил Медведев (Россия) — 50.