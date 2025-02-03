Медведев высказался о молодых теннисистах

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о молодых игроках, которые успешно провели Открытый чемпионат Австралии — 2025. Сам россиянин проиграл американцу Лёнеру Тину во втором круге.

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