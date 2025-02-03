Александрова и Кудерметова снялись с турнира в Абу-Даби

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Полина Кудерметова снялись с турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

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Александрова отказалась от участия из-за изменений в личном расписании. Напомним, в воскресенье, 2 февраля, Екатерина выиграла титул на соревнованиях аналогичной категории в австрийском Линце. В сетке её заменила японка Моюка Учижима, которая сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.

Кудерметова-младшая снялась с турнира из-за болезни. На её место в сетке попала Вероника Кудерметова, её родная сестра. В первом круге Вероника сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой.

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.