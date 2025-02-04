Павлюченкова разгромила американку на старте турнира в Абу-Даби

26-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). На старте соревнований она одержала уверенную победу над представительницей США Софьей Кенин — 6:3, 6:1.

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Матч продолжался ровно 1 час. Россиянка выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы два эйса, она не совершила ни одной двойной ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В 1/8 финала турнира в Абу-Даби Павлюченкова сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.