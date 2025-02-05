Стало известно, кто сыграет на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Опубликован список теннисистов, заявленных на турнир категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт со 2 по 16 марта. В основной сетке сыграют четыре представителя России — Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

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76 теннисистов попали в основу согласно рейтингу, три игрока использовали защищённый рейтинг. Ими стали австралиец Ник Кирьос, а также американцы Райлли Опелка и Дженсон Бруксби.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева — 7:6 (7:5), 6:1.