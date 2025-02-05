Определился соперник Рублева во втором круге турнира ATP-500 в Роттердаме

57-я ракетка мира Фабиан Марожан из Венгрии сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Сегодня, 5 февраля, Марожан в 1/16 финала обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа (45-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).

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Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Марожан выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету его соперника 13 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Марожан и Рублёв провели между собой два матча на турнирах ATP, в которых одержали по одной победе.