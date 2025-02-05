Теннисистка Анна Курникова с мужем Инглесиасом пропали с публики из-за детей

Теннисистка Анна Курникова с мужем Энрике Инглесиасом пропали с публики из-за детей.

Стало известно, почему Курникова пропала после выхода на инвалидной коляске
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Об этом сообщает People.

«Им обоим нравится в статусе родителей, и больше всего времени они любят проводить с ребятами», заявил инсайдер издания.

Комментарий стал первой новости после появления Анны Курниковой на инвалидной коляске.

С 2001 года Курникова встречалась с певцом Энрике Иглесиасом. Они познакомились во время съемок клипа на песню «Escape», однако официально свои отношения не регистрировали более 20 лет. 16 декабря 2017 года Курникова и Иглесиас стали родителями двойняшек, мальчика назвали Николасом, а девочку — Люси. А 30 января 2020 года в семье произошло пополнение: спортсменка родила дочь, которой дали русское имя Маша. В 2023 году стало известно, что пара тайно сыграла свадьбу, об этом проговорился брат жениха Хулио, но сами супруги ничего не рассказывали о торжестве.

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