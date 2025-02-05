Стало известно, почему Курникова пропала после выхода на инвалидной коляске

Теннисистка Анна Курникова с мужем Энрике Инглесиасом пропали с публики из-за детей.

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Об этом сообщает People.

« И м о б о и м н р а в и т с я в с т а т у с е р о д и т е л е й , и б о л ь ш е в с е г о в р е м е н и о н и л ю б я т п р о в о д и т ь с р е б я т а м и » , — з а я в и л и н с а й д е р и з д а н и я .

Комментарий стал первой новости после появления Анны Курниковой на инвалидной коляске.

С 2001 года Курникова встречалась с певцом Энрике Иглесиасом. Они познакомились во время съемок клипа на песню «Escape», однако официально свои отношения не регистрировали более 20 лет. 16 декабря 2017 года Курникова и Иглесиас стали родителями двойняшек, мальчика назвали Николасом, а девочку — Люси. А 30 января 2020 года в семье произошло пополнение: спортсменка родила дочь, которой дали русское имя Маша. В 2023 году стало известно, что пара тайно сыграла свадьбу, об этом проговорился брат жениха Хулио, но сами супруги ничего не рассказывали о торжестве.