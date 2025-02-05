Стало известно, почему Курникова пропала после выхода на инвалидной коляске

Теннисистка Анна Курникова с мужем Инглесиасом пропали с публики из-за детей
Теннисистка Анна Курникова с мужем Энрике Инглесиасом пропали с публики из-за детей.
Об этом сообщает People.
«Им обоим нравится в статусе родителей, и больше всего времени они любят проводить с ребятами», — заявил инсайдер издания.
Комментарий стал первой новости после появления Анны Курниковой на инвалидной коляске.
С 2001 года Курникова встречалась с певцом Энрике Иглесиасом. Они познакомились во время съемок клипа на песню «Escape», однако официально свои отношения не регистрировали более 20 лет. 16 декабря 2017 года Курникова и Иглесиас стали родителями двойняшек, мальчика назвали Николасом, а девочку — Люси. А 30 января 2020 года в семье произошло пополнение: спортсменка родила дочь, которой дали русское имя Маша. В 2023 году стало известно, что пара тайно сыграла свадьбу, об этом проговорился брат жениха Хулио, но сами супруги ничего не рассказывали о торжестве.