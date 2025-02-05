Оже-Альяссим обратился к фанатам после снятия с турнира ATP-500 в Роттердаме

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал своё снятие с матча турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он уступил представителю Италии 317-й ракетке мира Андреа Вавассори. Поединок завершился при счёте 6:7, 6:4.

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« П р и в е т , р е б я т а , к с о ж а л е н и ю , м н е п р и ш л о с ь с н я т ь с я с с е г о д н я ш н е г о м а т ч а в Р о т т е р д а м е и з - з а п р о б л е м ы с п р а в ы м п а л ь ц е м н о г и , к о т о р а я в о з н и к л а в о в р е м я в ч е р а ш н е й т р е н и р о в к и . Н а д е я л с я , ч т о к м а т ч у я б у д у ч у в с т в о в а т ь с е б я л у ч ш е . З а й м у с ь э т и м н а н е д е л е . М н е г р у с т н о п о к и д а т ь т а к р а н о т у р н и р , к о т о р ы й я л ю б л ю . Н а д е ю с ь , б у д у с в е ж и м и г о т о в ы м к п р е д с т о я щ е м у т у р н и р у в Д о х е » , — н а п и с а л О ж е - А л ь я с с и м н а с в о е й с т р а н и ц е в с о ц и а л ь н ы х с е т я х .

Во втором круге турнира в Роттердаме Вавассори сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.