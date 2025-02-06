Даниил Медведев проиграл 92-й ракетке мира на турнире ATP в Роттердаме

Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Маттиа Беллуччи в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу Беллуччи, который занимает 92-е место в рейтинге ATP. На этот турнир итальянец пробился через квалификацию. Медведев имел 2-й номер посева. В четвертьфинале Беллуччи встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (6-й номер) и представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром (без номера посева).

Медведеву 28 лет, он занимает 7-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Беллуччи 23 года, на счету спортсмена нет побед на соревнованиях под эгидой ATP. Лучшим результатом итальянца на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата США в 2024 году.

Турнир в Роттердаме относится к категории WTA 500 и завершится 9 февраля. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир выигрывали Медведев (2023 год), Андрей Рублев (2021), Михаил Южный (2007) и Евгений Кафельников (1999).