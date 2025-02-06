Медведев высказался о завершении карьеры после поражения от 92-й ракетки

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, порассуждал о завершении карьеры после поражения от 92-й ракетки мира Маттиа Беллуччи и выразил уверенность, что еще сможет вернуться в хорошей форме. Его слова приводит Sportskeeda.

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« Я н е з н а ю , ч т о с к а з а т ь п о э т о м у п о в о д у . Я л ю б л ю т е н н и с и в с е е щ е з а р а б а т ы в а ю н а н е м н е п л о х и е д е н ь г и , п о э т о м у б у д у п р о д о л ж а т ь и г р а т ь , п о к а э т о в о з м о ж н о . Е с л и я в ы п а д у и з п е р в о й с о т н и , т о н е з н а ю , ч т о б у д е т д а л ь ш е , н о , с к о р е е в с е г о , э т о н е п р о и з о й д е т » , — з а я в и л Медведев.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3. За это время Медведев девять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из 12 заработанных. На счету Беллуччи два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В январе Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии уже во втором круге, проиграв представителю США Ленеру Тину.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии ATP.