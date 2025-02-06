Онс Жабер рассказала о дружбе с Паулой Бадосой и Ариной Соболенко

Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала, с кем дружит из коллег по WTA-туру.

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« В ы з н а е т е , ч т о в о с н о в н о м я д р у ж у с П а у л о й ( Б а д о с о й ) и Ариной (Соболенко). Мы нечасто видимся — я, наверное, больше встречаюсь с Паулой, — но мы обсуждаем разные темы, узнаём мнение друг друга о Туре и обсуждаем всё, что с ним связано. Мы сплетничаем (смеётся)», — приводит слова Жабер Tennis World USA.

На этой неделе Онс Жабер играет на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В четвертьфинале соревнований ей предстоит сразиться с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.