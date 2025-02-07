Бывший судья CAS объяснил, почему Синнера оправдали в деле о допинг-скандале

Бывший судья Спортивного арбитражного суда (CAS), юрист Анжело Кашелла высказал своё мнение, насчёт того, что Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) оправдало первую ракетку мира Янника Синнера по делу о попадании в его организм клостебола.

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Независимый трибунал установил, что допинг в его организме оказался непреднамеренно.

« К о л и ч е с т в о [ к л о с т е б о л а в о р г а н и з м е с п о р т с м е н а ] к д и с к в а л и ф и к а ц и и н е и м е е т н и к а к о г о о т н о ш е н и я . С и н н е р у п р е д с т о и т п р е о д о л е т ь о б в и н е н и я в х а л а т н о с т и , п о с к о л ь к у с п о р т с м е н т а к ж е н е с е т о т в е т с т в е н н о с т ь з а д е й с т в и я с в о и х п о м о щ н и к о в . И м е н н о п о э т о м у В А Д А п о д а ё т а п е л л я ц и ю в С A S н а д и с к в а л и ф и к а ц и ю с р о к о м о т о д н о г о д о д в у х л е т . О д н а к о с а м а I T I A о п р а в д а л о С и н н е р а , п о с ч и т а в , ч т о о н с д е л а л в с ё в о з м о ж н о е . А п е р в а я р а к е т к а с р а з у ж е о б в и н и л в э т о м Н а л ь д и и Ф е р р а р у [ ф и т н е с - т р е н е р а и ф и з и о т е р а п е в т а с о о т в е т с т в е н н о ] в т о м , ч т о о н и в и н о в а т ы в с л у ч и в ш е м с я . Н а м о й в з г л я д , э т о г о м о ж е т б ы т ь н е д о с т а т о ч н о , п о т о м у ч т о в с о с т а в к о м и с с и и I T I A в х о д и л и в р а ч и , в т о в р е м я к а к с у д ь я д о л ж е н б ы т ь э к с п е р т о м в о б л а с т и п р а в а . З а м е т ь т е , я н е в ы с т у п а ю з а д и с к в а л и ф и к а ц и ю н а ш е г о ч е м п и о н а , н о а н а л и з и р у ю д е л о о б ъ е к т и в н о » , — п р и в о д и т с л о в а а д в о к а т а L ' i d e n t i t á .

Слушания в CAS пройдут накануне старта Открытого чемпионата Франции.