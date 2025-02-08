Носкова подверглась нападкам в соцсетях после вылета в Абу-Даби

39-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова подверглась нападкам в социальных сетях после поражения американке Эшлин Крюгер (51-я в рейтинге WTA) в полуфинале турнира WTA-500 в Абу-Даби (6:7 (2:7), 4:6).

© Чемпионат.com

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. За это время Крюгер смогла реализовать три брейк-пойнта из семи, допустила пять двойных ошибок и выполнила пять подач навылет. Носковой удалось выполнить четыре эйса и реализовать два из шести брейк-пойнтов. В то же время она допустила четыре двойные ошибки.

« Т ы , г р ё б а н а я с у к а , о т п р а в и ш ь с я в т ю р ь м у н а и с п р а в и т е л ь н ы е р а б о т ы » , — н а п и с а л п о л ь з о в а т е л ь п о д н и к о м a d a m . m .

« Т о л с т а я з а д н и ц а » , — о т п р а в и л с о о б щ е н и е ч е ш с к о й с п о р т с м е н к е E n r i c o C o l p a n i .

Напомним, по ходу турнира в Абу-Даби Носкова обыграла 10-ю ракетку мира испанку Паулу Бадосу (6:4, 6:1).