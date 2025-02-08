Кудерметова обыграла Андрееву и вышла в основную сетку теннисного турнира в Дохе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Дохе. В финале квалификации Кудерметова переиграла соотечественницу Эрику Андрееву со счетом 6:1, 6:7 (8:10), 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты.

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Кудерметова в первом круге турнира в столице Катара сыграет с полькой Магдой Линетт. Младшая сестра Вероники Полина Кудерметова уступила в финале квалификации Алисии Паркс из США. Следующей соперницей американки будет россиянка Диана Шнайдер.

WTA 1000. Qatar Total Energies Open. Доха. Хард. Призовой фонд — более 3,6 миллиона долларов Квалификация. Финал Вероника Кудерметова (Россия) — Эрика Андреева (Россия) — 6:1, 6:7 (8:10), 6:3 Алисия Паркс (США) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:2