Российский теннисист-чемпион оценил появление триколора на теннисном турнире во Франции

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, победитель семи турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Чесноков оценил появление российского флага на турнире ATP в Марселе. Его слова приводит Metaratings.ru.

Чесноков назвал унижением запрет на использование триколора.

« Е с л и з а к о н д л я р а з н ы х л ю д е й б у д е т р а з н ы м — б у д е т б а р д а к . З а к о н д о л ж е н б ы т ь е д и н ы м д л я в с е х » , — з а я в и л о н .

Ранее стало известно, что рядом с фамилиями спортсменов был размещен флаг России. В турнире принимают участие россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Российские теннисисты продолжают выступать в соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и ATP. При этом для них действует запрет на национальную символику.