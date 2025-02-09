Российский теннисист-чемпион оценил появление триколора на теннисном турнире во Франции
Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, победитель семи турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Чесноков оценил появление российского флага на турнире ATP в Марселе. Его слова приводит Metaratings.ru.
Чесноков назвал унижением запрет на использование триколора.
«Если закон для разных людей будет разным — будет бардак. Закон должен быть единым для всех», — заявил он.
Ранее стало известно, что рядом с фамилиями спортсменов был размещен флаг России. В турнире принимают участие россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.
Российские теннисисты продолжают выступать в соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и ATP. При этом для них действует запрет на национальную символику.