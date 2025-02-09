Российский теннисист-чемпион оценил появление триколора на теннисном турнире во Франции

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, победитель семи турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Чесноков оценил появление российского флага на турнире ATP в Марселе. Его слова приводит Metaratings.ru.

Российский теннисист-чемпион оценил появление триколора на теннисном турнире во Франции
© РИА Новости

Чесноков назвал унижением запрет на использование триколора.

«Если закон для разных людей будет разным будет бардак. Закон должен быть единым для всех», заявил он.

Ранее стало известно, что рядом с фамилиями спортсменов был размещен флаг России. В турнире принимают участие россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Российские теннисисты продолжают выступать в соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и ATP. При этом для них действует запрет на национальную символику.

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